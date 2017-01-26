В России упразднено Управление "Т" МВД РФ, где служил фигурант уголовного дела о взятках полковник Дмитрий Захарченко. Об этом пишет utro.ru.
На базе реорганизованного управления появится другое, имеющее похожие функции.
Полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в том, что он брал взятки, злоупотреблял служебным положением и препятствовал правосудию. Когда сотрудники полиции обыскивали квартиру экс-полковника, то обнаружили у него коробках из-под обуви 9 миллиардов рублей.
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