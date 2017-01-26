В Ханты-Мансийском АО звери приходят к нефтяникам

Нефтяники, работающие на Салымском месторождении в Югре, часто видят диких зверей, которые подходят относительно близко и не боятся людей. Об этом пишет utro.ru.
Работники нефтедобывающего предприятия публикуют в соцсетях фотографии с дикими животными. Год от года всё больше зверей приходит к нефтяному месторождению. Среди них зайцы, волки, лисицы и медведи.
Вокруг месторождения запрещено охотиться и рыбачить, поэтому зверей ничто не пугает.
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