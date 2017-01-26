В российских поездах плацкартные вагоны могут заменить на купейные

В правительстве РФ началось обсуждение реформы пассажирских ж/д перевозок. Уже есть несколько предложений: заменить плацкартные вагоны на купейные, отказаться от поездок на длинные расстояния (более одной тысячи километров), заменив их авиаперелётами, и создать конкуренцию монополисту ОАО РЖД. Сама компания считает реформу нецелесообразной. Об этом пишет utro.ru.

Минэкономики РФ подготовило и направило в правительство доклад, касающийся основных вопросов модернизации пассажирских ж/д перевозок. Для создания доклада министерство проработало тему с РЖД, Советом потребителей услуг монополии и Минтрансом. В основе предложений стоит целевая модель рынка.

Главной идеей доклада является оптимизация маршрутов в 2017-2019 годах. На расстоянии между пунктами назначения до одной тысячи километров предлагается усовершенствовать ж/д сообщение, однако если протяжённость пути больше, то рекомендуется заменить поезда на авиатранспорт. Что касается дистанции больше трёх тысяч километров, то считается нужным оставить лишь перевозки из труднодоступных мест страны и такие маршруты, как Москва-Владивосток.

Рекомендуется акцентировать внимание на повышении комфортабельности для пассажиров. Плацкартные вагоны предлагается убрать, оставив лишь 10% от их общего количества.

В соответствии с концепцией, РЖД пока останется главным перевозчиком страны. Однако к 2030 году её услуги на рынке пассажирских ж/д перевозок должны сократиться до 70%. Допускается частично приватизировать ФПК. Рекомендуется позволить региональным пассажирским компаниям осуществлять перевозки на расстояние свыше 200 километров, в том числе между регионами РФ. По мысли авторов доклада, это должно привести к повышению конкуренции и снижению напряжённости на самых загруженных маршрутах.

Чтобы повысить конкуренцию, предлагается постепенно ликвидировать монополию на владение вагонами и локомотивами, половина которых должна уйти от РЖД. До 2019 года ФАС должна позаботиться о разработке соответствующего механизма и установлении арендных ставок с правом выкупа.

В РЖД выразили сомнение по поводу реформы. В компании сослались на утверждённую правительством концепцию развития пригородных перевозок до 2030 года, которая и предполагает модернизацию. Поэтому, по мысли представителей компании, новая реформа нецелесообразна.

