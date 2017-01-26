От Карелии до Полярного круга проплывут детские инструкторы

Инструкторы карельского детского лагеря «Золото Белого моря» совместно с журналистами отправятся в экспедицию «Ледовый гамбит», маршрут которой пройдет от Карелии до Полярного круга, пишет телеканал “360”.

Совместная экспедиция инструкторов детского лагеря и журналистов выйдет в море на деревянной лодке «Сольвейг». Планируется, что экипаж пройдет за неделю около ста километров и проведет четыре ночи в полярных льдах.

Руководитель экспедиции «Ледовый гамбит» Денис Орлов рассказал, что традиционно поморы охотились и путешествовали именно на лодках такого типа. Задача участников похода – реконструировать часть пути по одному из традиционных торговых поморских маршрутов.

Ещё одна задача в походе – проверить лодку «Сольвейг» на безопасность, чтобы в будущем использовать для программ в детском лагере. Команда экспедиции планирует добраться до линии Северного полярного круга.

Участники похода покинут Москву 27 января, а еще спустя несколько дней выйдут в Белое море.