Российскую легкоатлетку Лебедеву лишили медалей Олимпиады

На летней Олимпиаде в 2008 году Татьяна Лебедева получила серебряные медали в прыжках в длину и тройном прыжке

Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки допинг-проб лишил россиянку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008, информирует телеканал «360».

В МОК заявили, что причиной для лишения российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине стало обнаружение запрещенного вещества туринабола в допинг-пробах спортсменки.

На летней Олимпиаде в 2008 году Татьяна Лебедева получила серебряные медали в прыжках в длину и тройном прыжке.

Россиянка завершила спортивную карьеру в 2013 году. Кроме медалей Олимпиады в Пекине, она завоевала золотую и бронзовую награды в прыжках в длину и в тройном прыжке на Играх 2004 года в Афинах. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Лебедева получила серебро в тройном прыжке.

МОК провел две волны повторных проверок допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпийских Играх в Пекине 2008 года и Лондоне 2012 года. После перепроверки 98 из 1243 проб на допинг оказались положительными.