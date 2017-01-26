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Госдума РФ может продлить бесплатную приватизацию для жителей Крыма

Госдума РФ может продлить бесплатную приватизацию для жителей Крыма
Срок приватизации по действующему законодательству заканчивается 1 марта 2017 года
26 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Комитет Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ выступил за продление бесплатной приватизации для крымчан, информирует utro.ru.

Думский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
рекомендовал Госдуме РФ 27 января принять в первом чтении законопроект, предполагающий продление бесплатной приватизации. Согласно документу, отдельным категориям граждан, в том числе – жителям Крыма и людям, живущим в аварийных домах, продлят разрешение на бесплатную приватизацию до 2020 года.

Срок приватизации по действующему законодательству заканчивается 1 марта 2017 года.

Авторы законопроекта настаивают, что поправки в закон необходимы, так как существенная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье, после 1 марта 2017 года не сможет воспользоваться правом на бесплатную приватизацию. То есть, эти люди окажется в неравном положении по сравнению с гражданами, успевшими получить и приватизировать жилье до наступления указанной даты.

Также комитет отметил, что подобное продление времени на бесплатную приватизацию жилых помещений для жителей полуострова Крым поможет гарантировать конституционные прав граждан России на жилье.

 
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