Госдума РФ может продлить бесплатную приватизацию для жителей Крыма

Комитет Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ выступил за продление бесплатной приватизации для крымчан, информирует utro.ru.

Думский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

рекомендовал Госдуме РФ 27 января принять в первом чтении законопроект, предполагающий продление бесплатной приватизации. Согласно документу, отдельным категориям граждан, в том числе – жителям Крыма и людям, живущим в аварийных домах, продлят разрешение на бесплатную приватизацию до 2020 года.

Срок приватизации по действующему законодательству заканчивается 1 марта 2017 года.

Авторы законопроекта настаивают, что поправки в закон необходимы, так как существенная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье, после 1 марта 2017 года не сможет воспользоваться правом на бесплатную приватизацию. То есть, эти люди окажется в неравном положении по сравнению с гражданами, успевшими получить и приватизировать жилье до наступления указанной даты.

Также комитет отметил, что подобное продление времени на бесплатную приватизацию жилых помещений для жителей полуострова Крым поможет гарантировать конституционные прав граждан России на жилье.