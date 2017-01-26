В Тюмени автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени автомобиль сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет megatyumen.ru.

ДТП с участием пешеходов произошло в Тюмени 25 января. На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном по улице Логунова, 20, автомобиль китайской марки Geely сбил ребенка.

В пресс-службе тюменской Госавтоинспекции рассказали, что 13-летняя жертва аварии переходила дорогу вместе с матерью. В момент, когда она двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, девочка оказалась сбита иномаркой.

61-летний мужчина, находившийся за рулем, рассказал сотрудникам ГИБДД, что не смог заметить пешеходов из-за солнца, бьющего в глаза.

В результате наезда девочка заработала перелом ключицы.