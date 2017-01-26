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Тюменец сядет на семь лет за убийство влюбленной пары

Тюменец сядет на семь лет за убийство влюбленной пары
Мужчина стал виновником ДТП, в котором погибли молодые люди
полчаса назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Тюмени на семь лет осужден 39-летний мужчина, виновный в аварии, где погибли двое молодых людей, пишет megatyumen.ru.

Уватский районный суд Тюмени 25 января приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы 39-летнего Алика Мкртчяна.

В региональной Прокуратуре рассказали, что осужденный в марте 2015 года был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на срок один год семь месяцев. Однако тюменец продолжил работать водителем, не сообщив своему работодателю о решении суда. В это время он пользовался правами, выданными ему в 2007 году в Армении.

Летом 2016 года мужчина находился в служебной командировке в селе Демьянское Уватского района. 30 июля он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль служебного Toyota Hilux, чтобы показать окрестности села 12-летнему сыну, приехавшему из Тюмени.
Около половины второго ночи отец с сыном направились в придорожное кафе. Впереди в попутном направлении двигалась «Лада-111930» с 53-летней женщиной за рулем. Когда её автомобиль затормозил перед поворотом на вахтовый поселок со включенным сигналом левого поворота, Мкртчян начал обгон. В результате нарушения им ПДД произошло столкновение. «Лада» оказалась отброшенной на автомобиль ВАЗ-2105, припаркованный на левой обочине, а затем и в кювете.

53-летняя водитель «Лады» в результате ДТП получила тяжкий вред здоровью. 21-летний парень и 19-летняя девушка, которые находились в ее автомобиле на задних пассажирских сиденьях, скончались от полученных травм: девушка умерла на месте аварии, а парень – в автомобиле скорой помощи. Известно, что в тот вечер влюбленные сообщили родителям о намерении пожениться.

Тюменский суд приговорил Мкртчяна к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Ещё три года виновник ДТП не сможет заниматься никакой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

 
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