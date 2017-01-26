В Тюмени водитель "Газели" сбил девушку и скрылся

На одной из улиц Тюмени автомобиль "Газель" наехал на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель отвёз потерпевшую в больницу и уехал. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествие случилось 24 января. Водитель "Газели", на которой было написано "грузотакси", не остановился перед регулируемым пешеходным переходом и сбил на "зебре" девушку. После этого водитель доставил потерпевшую в больницу и уехал, не заявив об аварии в ГИБДД.

В настоящее время полицейские ищут водитель автомобиля. Областная Госавтоинспекция просит свидетелей инцидента сообщить обстоятельства ДТП.

