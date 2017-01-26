В Тюмени автомобиль ГИБДД протаранил иномарку

На одной из улиц Тюмени автомобиль Госавтоинспекции врезался в автомобиль Mazda, который остановился на светофоре. Об этом пишет megatyumen.ru.
ДТП произошло 25 января. Водитель автомобиля Mazda затормозил перед светофором, который показал красный сигнал. В это время сзади в машину врезался Ford, принадлежащий местному ГИБДД. Инспектор отвлёкся и не успел вовремя нажать на тормоз. В результате аварии никто не пострадал. Идёт проверка, выясняются все подробности дорожного происшествия.
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