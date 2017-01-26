Мошенник из Тюмени обманул 48 пожилых людей

Житель Тюмени звонил по телефону пожилым людям и просил их перечислить деньги для того, чтобы уладить проблемы с законом. Жертвами мошенника стали 48 человек. Об этом пишет megatyumen.ru.

Мошенник орудовал в Красноярске. Он связывался по телефону с пожилыми людьми и просил их перечислить деньги на то, что уладиться имеющиеся проблемы с законом.

Мошенник обманным путём выманил у 48 потерпевших красноярцев около трех миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов вычислили 34-летнего правонарушителя и задержали его. На тюменца возбуждено уголовное дело. Мошеннику может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.