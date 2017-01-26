В Тюмени автомобиль Renault врезался в "Газель"

На одной из улиц Тюмени произошло столкновение легковушки Renault и «Газели». Пострадали две автоледи. Об этом пишет megatyumen.ru.

ДТП произошло 24 января. «Газель» разворачивалась, когда в неё врезался Renault, водитель которого нарушил безопасную дистанцию. Обе женщины 55 и 30 лет, находившиеся за рулём автомобилей, получили ушибы и травмы.