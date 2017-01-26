В Удмуртии мать и жена убили мужчину

В Удмуртии мать и жена вооружились металлической трубой и насмерть забили мужчину. Об этом пишет megatyumen.ru. Две женщины заранее сговорились, чтобы расправиться с мужчиной. Орудием убийства стала металлическая труба. На 53-летнюю мать и 32-летнюю жену потерпевшего заведены уголовные дела. Злоумышленницам может грозить лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

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