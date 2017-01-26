В Тюмени разыскиваются две пропавшие 13-летние девочки

В Тюмени 22 января из дома ушли две 13-летние девочки, которые не вернулись до сих пор. Пропавшие объявлены в розыск. Об этом пишет megatyumen.ru.
Виктория Воронина и Виктория Попова 22 января вышли на улицу и не пришли домой. Подростки разыскиваются сотрудниками полиции. Нет оснований считать, что девочки подверглись нападению. Областное УМВД просит всех, кто что-нибудь знает о местопребывании девочек, сообщить информацию в ближайший отдел полиции.
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