В Тюмени разыскиваются две пропавшие 13-летние девочки

Виктория Воронина и Виктория Попова 22 января вышли на улицу и не пришли домой

В Тюмени 22 января из дома ушли две 13-летние девочки, которые не вернулись до сих пор. Пропавшие объявлены в розыск. Об этом пишет megatyumen.ru.

Виктория Воронина и Виктория Попова 22 января вышли на улицу и не пришли домой. Подростки разыскиваются сотрудниками полиции. Нет оснований считать, что девочки подверглись нападению. Областное УМВД просит всех, кто что-нибудь знает о местопребывании девочек, сообщить информацию в ближайший отдел полиции.