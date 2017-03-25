В Тюмени Skoda сбила двоих шестиклассников

В Тюмени два 13-летних школьника госпитализированы после ДТП с участием иномарки, пишет megatyumen.ru 24 марта.
23 марта в Тюмени на улице Республики в девять вечера трое школьников пытались перебежать дорогу в неположенном месте – вне пешеходного перехода. В итоге двое попали под колеса иномарки Skoda, третьему удалось отскочить в последний момент.
Оба пострадавших шестиклассника были отправлены в больницу. Один из них сломал ногу, второй получил серьезную травму головы и находится в реанимации.
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