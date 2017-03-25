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Группа "Ленинград" ищет актрису для нового клипа

Группа "Ленинград" ищет актрису для нового клипа
Группы "Ленинград" снимает клипы, которые становятся чрезвычайно популярными в интернете
25 минут назад
Общество | Россия
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Фото: utro.ru.

Известная группа "Ленинград" дала старт кастингу на две роли в своем новом клипе, сюжет которого не разглашается. Однако из требований к участникам кастинга становится известно о двух персонажах клипа. Об этом пишет utro.ru.

Героиня - готовая на приключения стерва в возрасте от 30 до 40 лет. У нее красивая внешность, тонкие губы и острые черты лица. Герой - толстоватый мужчина в возрасте 30-45 лет, который не прочь пуститься во все тяжкие.

Группы "Ленинград" снимает клипы, которые становятся чрезвычайно популярными в интернете. Например, клип "Экспонат", который был размещен на видеохостинге YouTube, за три дня посмотрели шесть миллионов раз.
 

 
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