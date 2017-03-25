Никита Джигурда подозревается в мошенничестве

Шоумен Никита Джигурда мог подделать завещание бизнесвумен Людмилы Браташ, чтобы обманным путем присвоить себе ее наследство. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление бывшего директора Джигурды Антонину Саврасову.

Как сообщила экс-директор, Джигурда лично признался ей, что подделал завещание. В этом мошенничестве участвовала и бывшая супруга Джигурды Марина Анисина, считает Саврасова.

Людмила Браташ скопила большое наследство, занимаясь авиаперевозками вип-персон. Бизнесвумен умерла 14 февраля. Вскоре Джигурда объявил, что он стал главным наследником состояния Браташ, что значится в оставленном умершей женщиной завещании. Если правота шоумена будет доказана, то Джигурда станет обладателем сотен миллионов рублей. В настоящее время артист судится с родной сестрой Браташ, которая также имеет притязания на наследство.

