ВМФ России пополнится новой подлодкой проекта "Ясень"

В городе Северодвинск готова к спуску на воду вторая подлодка проекта "Ясень-М" под названием "Казань". Новая субмарина имеет на борту мощное радиоэлектронное оружие, чего не было в первой подлодке. Об этом пишет utro.ru.

В 2018 году "Казань" начнет нести службу в территориальных водах России. До 2020 года планируется создать еще пять аналогичных подлодок. Эти субмарины должны стать конкурентками подлодкам SeaWolf и Virginia, которые производит США. Пока что Москва уступает в количественном отношении: Вашингтон располагает тремя "Морскими волками" и 13-ю "Вирджиний". Однако у России есть еще и лодки класса "Борей", три из которых уже состоят во флоте, пять из них строятся. Но Запад больше всего интересуют не они, а субмарины "Ясень".

Как отметил директор института изучения морского потенциала РФ в США Майкл Петерсон, подлодки "Ясень" - самое грозное оружие ВМФ России. Остается гадать, удастся ли РФ найти достаточно денег на реализацию всей программы, которая оценивается в 200 миллиардов рублей.