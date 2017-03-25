Суд лишил футболиста Александра Кокорина водительских прав

В Москве решением суда футболист Александр Кокорин, играющий в клубе "Зенит", лишен возможности управлять транспортным средством на четыре месяца за езду по "встречке". Об этом пишет utro.ru.

Кокорин признан виновным в том, что выехал на встречную полосу одной из дорог Москвы. Футболист не присутствовал на оглашении приговора. В суде находились только два его адвоката. По словам защиты, Кокорин неосознанно нарушил ПДД и раскаивается в том, что сделал.

Инцидент произошел месяц назад. Кокорин на автомобиле Bentley ночью выехал на "встречку", что зафиксировали камеры видеонаблюдения. В момент нарушения ПДД никто не пострадал.