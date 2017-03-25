Большинство россиян одобрили контрсанкции в виде продэмбарго

Судя по опросу, в числе недовольных преобладает молодежь, жители мегаполисов и сторонники партий, не заседающих в Госдуме

Около 72% россиян одобряют введение продовольственного эмбарго в отношении государств, которые присоединились к санкциям против России. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на данные соцопроса ВЦИОМ.

Против контрсанкций в виде продэмбарго высказались 24% респондентов (раньше было 9%). За три года количество людей, негативно оценивающих эту меру, увеличилось в три раза. Также выросло число тех, кто убежден, что ответные санкции навредят стране – с 9 до 26%.

Эксперты прогнозируют, что со временем все больше россиян будут высказывать недовольство последствиями контрсанкций.

Судя по опросу, в числе недовольных преобладает молодежь, жители мегаполисов и сторонники партий, не заседающих в Госдуме.

