Генпрокуратура: в России завышается стоимость лекарств

После проверки системы здравоохранения РФ в 2016 году, Генпрокуратура выявила около 84 тысяч нарушений, допущенных при реализации лекарств. Об этом пишет utro.ru.

Самое широко распространенное правонарушение - завышение стоимости лекарств, входящих в реестр жизненно необходимых. Кроме того, "раскрученные" препараты часо продаются с большой наценкой в отличие от менее известных.