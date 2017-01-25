Жириновский призвал студентов отказаться от эротики в Татьянин день

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал студентов МГУ отказаться от сигарет, алкоголя и эротики в день российского студенчества, пишет utro.ru.

Лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский поздравил студентов МГУ с Татьяниным днем и Днем российского студенчества. Он призвал учащихся Московского госуниверситета отказаться от алкоголя, сигарет и эротики, чтобы сделать университет самым чистым.

Изначально Татьянин день являлся праздником основания Московского госуниверситета. С течением времени он стал праздноваться во всех вузах. Официально День российского студенчества был утвержден в России с 2005 года.

