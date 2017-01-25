Крым побил прошлогодний рыболовный рекорд

В 2016 году рыбаки полуострова Крым установили рекорд по вылову рыбы по сравнению со временем пребывания под юрисдикцией Украины, пишет utro.ru.

Рыбаки Крыма в 2016 году увеличили добычу рыбы и морепродуктов до 59,79 тысяч тонн. Таким образом, вылов этих продуктов в Черном и Азовском морях вырос на 13%.

Достигнутый крымскими рыболовами результат стал рекордным. За время нахождения полуострова под юрисдикцией Украины результаты работы рыболовной отрасли оказывались ниже.

В 2015 году рыбаки Крыма добыли около 52,7 тысяч тонн водных биоресурсов.

В 2016 году на полуострове увеличились уловы ставриды, барабули, хамсы, шпрота, камбалы-калкана, кефали, рапана и бычка. Лидером вылова рыбы стал Севастополь, который нарастил показатели на 8%, то есть до 39,5 тысяч тонн. Этот показатель составляет 66% от суммарного объема пойманной рыбы за 2016 год во всем регионе.

Причиной подобных достижений Минсельхоз Крыма называет упрощение процедуры получения рыбаками разрешений на рыбопромысловую деятельность.

