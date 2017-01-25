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Роспотребнадзор на 60 дней продлил запрет на продукцию со спиртом

Роспотребнадзор на 60 дней продлил запрет на продукцию со спиртом
Статистика говорит о положительном влиянии подобных мер
27 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: Вести.ру

Роспотребнадзор продлил свой запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции ещё на 60 дней, информирует utro.ru.

На 60 дней дольше продлится запрет Роспотребнадзора на продажу продукции, содержащей в своем составе спирт. По заявлению ведомства, запрет такой продукции на период новогодних праздников сократил на 65% число летальных исходов, и ещё на 33% - число отравлений. Такая статистика говорит о положительном влиянии подобных мер. Кроме того, более полумиллиона единиц товаров спиртосодержащей непищевой продукции было изъято из реализации за этот период.

Ведомство подчеркивает, что временный запрет не повлиял на добросовестный бизнес.

 
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