Роспотребнадзор на 60 дней продлил запрет на продукцию со спиртом

Роспотребнадзор продлил свой запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции ещё на 60 дней, информирует utro.ru.

На 60 дней дольше продлится запрет Роспотребнадзора на продажу продукции, содержащей в своем составе спирт. По заявлению ведомства, запрет такой продукции на период новогодних праздников сократил на 65% число летальных исходов, и ещё на 33% - число отравлений. Такая статистика говорит о положительном влиянии подобных мер. Кроме того, более полумиллиона единиц товаров спиртосодержащей непищевой продукции было изъято из реализации за этот период.

Ведомство подчеркивает, что временный запрет не повлиял на добросовестный бизнес.