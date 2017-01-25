Двигатели российских "Протонов-М" отозваны для расследования

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При проведении огневых испытаний второй ступени ракет-носителей "Протон-М" специалисты нашли проблемы с жидкостными двигателями
|Фото: investbrothers.ru
Двигатели ракет-носителей «Протон-М» переданы на проверку после обнаружения проблем при испытаниях, пишет utro.ru.
При проведении огневых испытаний второй ступени ракет-носителей «Протон-М» специалисты нашли проблемы с жидкостными двигателями. Причиной возникновения неполадок могут выступать неликвидные компоненты, использованные при сборке механизмов.
По данному факту ФСБ и Следственным комитетом РФ запущено расследование.
Двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» были выпущены на Воронежском механическом заводе. Провести их проверку предстоит научно-производственному объединению «Энергомаш», которое известно намного более высоким качеством и надежностью производимых двигателей.