Двигатели российских "Протонов-М" отозваны для расследования

Двигатели ракет-носителей «Протон-М» переданы на проверку после обнаружения проблем при испытаниях, пишет utro.ru. При проведении огневых испытаний второй ступени ракет-носителей «Протон-М» специалисты нашли проблемы с жидкостными двигателями. Причиной возникновения неполадок могут выступать неликвидные компоненты, использованные при сборке механизмов. По данному факту ФСБ и Следственным комитетом РФ запущено расследование. Двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» были выпущены на Воронежском механическом заводе. Провести их проверку предстоит научно-производственному объединению «Энергомаш», которое известно намного более высоким качеством и надежностью производимых двигателей.

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