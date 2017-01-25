Минтранс РФ объявил строителя ЖД подходов к Крымскому мосту

На декабрь 2018 года запланирован старт движения автомобилей по мосту

Министерство транспорта России нашло компанию-подрядчика для строительства железнодорожных подходов моста через Керченский пролив, информирует utro.ru.

Минтранс России предложил компании «Стройгазмонтаж» (СГМ), которая уже является генеральным подрядчиком моста через Керченский пролив, взять на себя обязательства по строительству железнодорожных подходов к объекту.

Ранее министерством транспорта РФ уже проводились несколько конкурсов на возведение этих подходов со стороны Крыма, однако из-за отсутствия заявок найти исполнителя не удалось. Объявленный срок выполнения контракта – ноябрь 2019 года, а его максимальная цена – 16,9 миллиардов рублей.

Стоимость возведения железнодорожных подходов к мосту через пролив со стороны Крыма осталась неизменной. Ранее Главгосэкспертиза России согласовала проект железнодорожных подходов к мосту со стороны Краснодарского края.

Мост, который соединит полуостров Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным на территории России. Длина моста составит 19 километров. Общая стоимость проекта, по официальным данным, равна 227,92 миллиардам рублей.

На декабрь 2018 года запланирован старт движения автомобилей по мосту, начало работы железнодорожного сообщения хотят открыть в декабре 2019 года.