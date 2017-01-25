Фигуристка Евгения Медведева планирует прыгнуть четверной сальхов

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что в конце текущего сезона готова впервые в истории женского катания исполнит сальхов в четыре оборота, пишет utro.ru.

17-летняя российская фигуристка уверена, что фигурное катание должно развиваться, и спортсменам нужно пробовать что-то новое. На сегодняшний день ещё ни одна фигуристка в мире на соревнованиях не решалась заявить в программу прыжок в четыре оборота.

Евгения Медведева является победительницей финалов Гран-при, а также чемпионатов мира и Европы (в 2015 и 2016 годах). К тому же, на данный момент она – действующая обладательница официальных мировых рекордов, поставленных и в короткой, и в произвольной программах.