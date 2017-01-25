Медведев дал регионам РФ 30 млрд рублей на дороги

Деньги поступят на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял постановление о распределении 34 субъектам РФ около 30 миллиардов рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом пишет utro.ru.

Регионы России получат 30 миллиардов рублей на усовершенствование дорог. В соответствии с проектом предполагается сделать автомобильные дороги страны, как федеральные, так и региональные, безопасными и качественными, отвечающими современным мировым стандартам.