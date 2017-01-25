В Подмосковье вор украл сейф с крупной суммой денег

В одну из квартир города Пушкина проник вор и похитил сейф, где лежали деньги, элитные часы и драгоценности. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 24 января. Злоумышленник взломал замок двери квартиры и украл сейф, где лежало 100 тысяч рублей, 25 тысяч долларов, несколько тысяч евро и франков, а также драгоценности и элитные часы. Общий ущерб ещё не оценён.

Полицейскими заведено уголовное дело по факту кражи.