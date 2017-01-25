В Подмосковье украинец ударил ножом белоруса

В посёлке Ржавки гражданин Украины в ходе пьяной ссоры ранил ножом гражданина Беларуси. Об этом пишет телеканал "360". Двое мужчин распивали алкогольные напитки. Между собутыльниками произошла ссора, и украинец, достав нож, ударил приятеля в живот. Потерпевший доставлен в больницу. Злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов, на него заведено уголовное дело.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform