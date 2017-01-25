В Москве обнаружен раненый мужчина и мёртвая женщина

Мужчина с колото-резаными ранами доставлен в больницу

В одной из квартир Москвы полицейские нашли раненого мужчину и труп женщины. Об этом пишет телеканал "360".

Мужчина с колото-резаными ранами доставлен в больницу. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливают личности потерпевших и выясняют все подробности случившегося.