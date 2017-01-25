В Подмосковье угнали Land Cruiser за 2,8 миллиона

В Лыткарино злоумышленники угнали автомобиль Land Cruiser у жены начальника «СоюзАтомСтроя». Об этом пишет телеканал "360". Инцидент произошёл 24 января в тёмное время суток. Автомобиль Land Cruiser стоял рядом с домом владельца. Злоумышленники отключили сигнализацию и угнали транспортное средство стоимостью 2,8 миллиона рублей, которое принадлежит супруге начальника «СоюзАтомСтроя». Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту кражи автомобиля.

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