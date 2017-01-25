В Подмосковье пассажиры автобуса подрались из-за давки в салоне

В автобусе, который следовал по маршруту Солнечногорск-Москва, пассажиры подрались из-за тесноты в салоне. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись происшествия.

В автобус, заполненный людьми, вошёл пассажир и заслонил водителю зеркало, создав ему недостаточный обзор дороги. Водитель попросил молодого человека отойти, но тот, сославшись на тесноту, отказался. Тогда водитель остановил транспортное средство и заявил, что не поедет дальше, если ситуация не разрешится.

Один из пассажиров вытолкал молодого человека из автобуса. На улице мужчины начали драться. Водитель попытался разнять участников конфликта. Инцидент окончился тем, что молодой человек остался на остановке, а автобус тронулся и поехал дальше.