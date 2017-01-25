В ХМАО-Югре 22-летняя девушка заколола мужчину ножом

В городе Пыть-Яхе ХМАО-Югры пьяная девушка в ссоре убила мужчину тремя ударами ножа, информирует megatyumen.ru. Вечером 20 января 22-летняя девушка в городе Пыть-Яхе поссорилась со знакомым. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла три удара 34-летнему знакомому. По информации Следственного управления СКР по ХМАО-Югре, потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран. Подозреваемая в убийстве заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Продолжается расследование подробностей уголовного дела.

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