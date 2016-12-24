В Совбезе РФ прошли кадровые перестановки

На пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ назначен Александр Гребенкин, который раньше занимал должность помощника секретаря Совбеза. Об этом пишет utro.ru. Александр Венедиктов стал новым помощником секретаря Совбеза РФ.

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