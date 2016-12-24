В РФ на месяц запрещена продажа алкогольной продукции выше 25 градусов

Об этом сообщил премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указание главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить на 30-дневный период реализацию непищевых алкогольных жидкостей крепче 25 градусов. Парфюмерия и стеклоомывающие жидкости не попадут под запрет, но будут контролироваться. Об этом пишет utro.ru.

Медведев сообщил, что в настоящее время идёт разработка законодательных мер, введение которых упорядочит оборот спиртосодержащих жидкостей.

