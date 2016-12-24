В Тюменской области мужчина зарезал своего приятеля

В одной из квартир Заводоуковска между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них зарезал другого и отвёз труп в лес. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 17 декабря. На следующий день тело убитого мужчины с многочисленными колото-резаными травмами было найдено в лесном массиве за городом. Выяснилось, что к преступлению причастен приятель жертвы, который в разгаре конфликта зарезал обидчика. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов, на него заведено уголовное дело по факту убийства.