В Тюменской области на трассах продолжают отогревать водителей

Пункты обогрева для водителей и пассажиров продолжают работать на трассах в Тюменской области, информирует megatyumen.ru.

В связи с сильными заморозками в Тюменской области на трассах продолжают работать пункты обогрева. Как показывает практика, многие водители в дальних поездках сталкиваются с тяжелыми ситуациями.

За последние сутки на дорогах Тюменской области спасатели помогли 19 людям. Посты обогрева приходилось задействовать восемь раз. Помимо этого, пришлось буксировать 18 автомобилей и запускать их двигатели.

В шесть часов утра помощь оказали водителю автомобиля Volvo. Грузовик заглох на 228 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Работники 128 пожарно-спасательной части в своем спецтранспорте согрели замерзающего водителя, а после – помогли ему запустить заглохший двигатель. Час спустя на 385 километре этой же автомагистрали сотрудники 140 ПСЧ запустили замерзшую тормозную систему грузовика DAF.

Аналогичной помощи попросил и водитель китайского микроавтобуса Higer – в десять утра машина иностранной марки застряла в Заводоуковском округе на девятом километре трассы Новая Заимка – Боровинка.

Днем к сотрудникам пожарно-спасательной части с подобной проблемой обратился и водитель грузового Volvo, остановившегося на 165 километре дороги между Тюменью и Омском. Около трех часов дня уже в самой в Тюмени, на улице Федюнинского, 53 оказали помощь «МАЗу». Ему заменили топливные фильтры и отогрели систему подачи топлива.

ГУ МЧС по Тюменской области сообщает, что в общей сложности на федеральных дорогах с начала зимнего сезона пункты обогрева выставлялись 84 раза. Помощь спасателей получили водители и пассажиры 191 транспортного средства.