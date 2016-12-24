Житель Тюмени решил собрать и утилизировать 10 тонн батареек

Тарас не бросает мусор мимо урны, но не считает, что таким образом много делает для экологии

В Тюмени живёт Тарас Сусоев, который решил собрать и утилизировать 10 тонн батареек. Для этой цели он хочет установить в городе специальные урны. Переработка собранных батареек запланирована на 2018 год. Об этом пишет megatyumen.ru.

Молодой человек работает в сфере строительства, а сбор батареек для него просто является социальным проектом, направленным на защиту окружающей среды от мусора.

Тарас не бросает мусор мимо урны, но не считает, что таким образом много делает для экологии. Он решил проявить активность в деле защиты экологии и задался целью собрать 10 тонн батареек, что в количественном выражении составит примерно 333333 штук. Сбор и утилизация батареек может спасти много гектаров земли.

На сегодняшний день у жителя Тюмени есть только одна батарейка. Он уверен, что установка урн значительно приблизит его к цели.