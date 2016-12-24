Жители Тюмени огорчены отменой этапа Кубка мира по биатлону

Один пользователь социальной сети пишет, что подогнал отпуск так, чтобы попасть на этап Кубка мира, заранее купил билеты, а теперь придётся сдавать их и ждать возврата денег

Согласно решению IBU, Тюмень лишилась возможности принять этап Кубка мира по биатлону. Это неприятное известие огорчило местных болельщиков, которые купили билеты и ждали столь важное спортивное мероприятие. Об этом пишет megatyumen.ru.

Утром 23 декабря в интернете жители Тюмени выражают своё недовольство по поводу отмены спортивного события, которое многие ждали целый год.

Один пользователь социальной сети пишет, что подогнал отпуск так, чтобы попасть на этап Кубка мира, заранее купил билеты, а теперь придётся сдавать их и ждать возврата денег.

Многие болельщики жалуются, что новость испортила им новогоднее настроение, поскольку теперь вместо посещения спортивного мероприятия им предстоит пройти через трудности с возвратом денег: идти на почту, покупать конверт, писать заявление с оригиналом подписи, стоять в очереди и т.д.

Однако жители Тюмени не падают духом и высказывают слова поддержки по отношению к российским спортсменам, которые больше всех готовились к спортивному событию. Тюменцы уверены, что отечественные биатлонисты покажут высокие достижения на других этапах Кубка мира.