Жители Тюмени огорчены отменой этапа Кубка мира по биатлону

Сегодня воскресенье, 25 декабря 2016 года, 00:06
Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
Девушка из Хабаровского края попала на спортивный календарь 2017
Девушка из Хабаровского края попала на спортивный календарь 2017
Деды Морозы и Снегурочки массово прошлись по Владивостоку
Деды Морозы и Снегурочки массово прошлись по Владивостоку
Жители Хабаровска попали в новогодний клип "Ленинграда"
Жители Хабаровска попали в новогодний клип "Ленинграда"
Информация о смерти Серёги Питерского не подтвердилась
Информация о смерти Серёги Питерского не подтвердилась
Регионы:


Популярное
вчера, 15:20
Стало известно, какой будет погода в Приморье на предновогодней неделе
вчера, 11:45
В Приморье сотрудника ГИБДД поймали на крупной взятке
вчера, 16:50
Информация о смерти Серёги Питерского не подтвердилась
вчера, 12:05
В жуткой аварии в Хабаровском крае погибли 5 человек
вчера, 01:20
В Ханты-Мансийском АО мужчина изнасиловал и ограбил девушку
вчера, 13:05
В Приморье в ДТП погиб водитель пассажирского автобуса
вчера, 01:23
В Тюменской области мужчина зарезал своего приятеля
вчера, 21:45
Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
вчера, 03:17
В Барнауле горело здание Радиозавода
вчера, 02:52
В РФ на месяц запрещена продажа алкогольной продукции выше 25 градусов

Обсуждаемое
вчера, 21:45
8

Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
вчера, 12:05
6

В жуткой аварии в Хабаровском крае погибли 5 человек
вчера, 11:45
2

В Приморье сотрудника ГИБДД поймали на крупной взятке
вчера, 14:50
2

Тигра, тело которого нашли в Хабаровском крае, мог сбить автомобиль
вчера, 16:50
2

Информация о смерти Серёги Питерского не подтвердилась
вчера, 19:40
2

Деды Морозы и Снегурочки массово прошлись по Владивостоку
вчера, 15:20
1

Стало известно, какой будет погода в Приморье на предновогодней неделе
вчера, 20:30
1

Девушка из Хабаровского края попала на спортивный календарь 2017
вчера, 00:50
Путин: импортозамещение дает свои плоды
вчера, 00:52
Путин одобрил работу Центробанка по очищению банковской системы РФ
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1158



Система Orphus

Жители Тюмени огорчены отменой этапа Кубка мира по биатлону

Жители Тюмени огорчены отменой этапа Кубка мира по биатлону
Один пользователь социальной сети пишет, что подогнал отпуск так, чтобы попасть на этап Кубка мира, заранее купил билеты, а теперь придётся сдавать их и ждать возврата денег
вчера, 00:57
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: 360tv.ru

Согласно решению IBU, Тюмень лишилась возможности принять этап Кубка мира по биатлону. Это неприятное известие огорчило местных болельщиков, которые купили билеты и ждали столь важное спортивное мероприятие. Об этом пишет megatyumen.ru.

Утром 23 декабря в интернете жители Тюмени выражают своё недовольство по поводу отмены спортивного события, которое многие ждали целый год.

Один пользователь социальной сети пишет, что подогнал отпуск так, чтобы попасть на этап Кубка мира, заранее купил билеты, а теперь придётся сдавать их и ждать возврата денег.

Многие болельщики жалуются, что новость испортила им новогоднее настроение, поскольку теперь вместо посещения спортивного мероприятия им предстоит пройти через трудности с возвратом денег: идти на почту, покупать конверт, писать заявление с оригиналом подписи, стоять в очереди и т.д.

Однако жители Тюмени не падают духом и высказывают слова поддержки по отношению к российским спортсменам, которые больше всех готовились к спортивному событию. Тюменцы уверены, что отечественные биатлонисты покажут высокие достижения на других этапах Кубка мира.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru