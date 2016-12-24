В Тюмени состоится чемпионат по мотогонкам

С мотогонщиками из Тюмени будут соревноваться опытные мастера из Казахстана

В Тюмени 24 декабря в 12:00 состоятся соревнования по мотокроссу в дисциплине «гонки на льду». Чемпионат пройдёт в ДЮСШ «Старт XXI век». Об этом пишет megatyumen.ru.

В финале сойдутся девять мотогонщиков. Победителей будут определять с учётом очков, которые набрал спортсмен в заездах.

С мотогонщиками из Тюмени будут соревноваться опытные мастера из Казахстана, которые летом уже катались по треку, где состоятся соревнования. В казахской команде будут представлены известные мотогонщики, мастера спорта, в том числе международного класса.

Со сторону Тюмени выступят воспитанники школы «Старт XXI век», чемпионы страны и области.

