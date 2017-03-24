Медведев: Россия не готова к беспилотному транспорту

В стране пока нет нормативных актов для внедрения полностью автономных управляющих интеллектуальных систем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что в России пока рано говорить о беспилотном транспорте, пишет utro.ru 24 марта.

Медведев подчеркнул, что хотя некоторые эксперты говорят о четвертой технологической революции, в России пока нет нормативных актов для внедрения полностью автономных управляющих интеллектуальных систем.

Он напомнил, что дорожные карты национальной технологической инициативы по беспилотным автомобилям, летательным морским аппаратам и цифровым фабрикам будущего курирует Минпромторг РФ.

Премьер-министр призвал не останавливаться в технологическом развитии и быть готовыми к смене нормативной среды и социальных отношений.