Подмосковный зубренок сбежал домой при перевозке

Во время отправки первой партии зубров из подмосковного заповедника в Смоленскую область один из детенышей сбежал в свой загон, пишет utro.ru 24 марта.

Заместитель директора по содержанию и разведению зубров Приокско-Террасного заповедника Ирина Землянко рассказала, что зубрята 2015 года рождения не очень крупные. Один из них открыл клетку рогами и вернулся в загон к маме и папе.

Первую партию зубров, которая составила девять животных вместо десяти, планируют выпустить на вольный выпас 5 апреля в национальном парке «Смоленское Поозерье», находящемся на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области.