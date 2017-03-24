"Евровидение-2017" в России не покажут

Представитель телеканала ВГТРК заявил, что не один телеканал России не будет транслировать «Евровидение», пишет utro.ru 23 марта. Решение приняли после того, как Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой. Причиной назвали ее выступление в Крыму без разрешения украинских властей. В Европейском вещательном союзе пообещали добиваться участия всех конкурсантов. МИД РФ назвал решение Украины политическим.



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