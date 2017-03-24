В Карелии 15 соток купили за 54 рубля

Чиновница из Карелии приобрела земельный участок на берегу Ладоги за 54 рубля, пишет 23 марта utro.ru.
Суд аннулировал права собственности на участок, который чиновница приобрела благодаря мошенничеству.
В 2014 году она арендовала 15 соток на берегу Ладожского озера. В подложной декларации о недвижимости на участке значился нежилой дом.
Женщина зарегистрировала его по «дачной амнистии» и выкупила участок стоимостью 250 тысяч рублей за 54 рубля 37 копеек.
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