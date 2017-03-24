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Аксенов пригласил Самойлову в Крым

Аксенов пригласил Самойлову в Крым
лава республики Крым считает бессовестным решение Службы безопасности Украины, по которому Юлии Самойловой запретили въезд в страну
24 минуты назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов и призвал к бойкоту «Евровидения-2017», пишет utro.ru 23 марта.

Глава республики Крым считает бессовестным решение Службы безопасности Украины, по которому Юлии Самойловой запретили въезд в страну. Он пригласил певицу чаще приезжать на полуостров и призвал к бойкоту конкурса.

На песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве в 2017 году Россию должна была представлять певица Юлия Самойлова. 22 марта СБУ на три года запретила ей въезд из-за выступления в Крыму.

 
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