Скончался актер из "Мэри Поппинс, до свидания"

В возрасте 69 лет в Эстонии умер Лембит Ульфсак, пишет utro.ru 23 марта.
Ульфсак служил в театрах Эстонии, а с 1985 по 1994 год был актером и режиссером киностудии «Таллинфильм».
Он известен ролями в фильмах «Легенда о Тиле», «ТАСС уполномочен заявить», «В поисках капитана Гранта» и детском фильме-мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания».
В 2015 году фильм «Мандарины» с его участием был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.
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