Генсек НАТО: диалог с Россией особенно важен

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Одновременно глава военного комитета НАТО Петр Павел впервые за два года провел телефонный разговор с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым
|Фото: 360tv.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией, пишет utro.ru 23 марта.
Столтенберг заявил, что в периоды повышенной напряженности диалог России и альянса особенно важен.
Одновременно глава военного комитета НАТО Петр Павел впервые за два года провел телефонный разговор с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым.
В письме сенату госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал ратифицировать членство Черногории в НАТО.