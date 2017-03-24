Москвич получил три года перевозку танка в Казахстан

Житель Москвы получил в Челябинске три года условно за попытку нелегально вывезти в Казахстан танк времен Великой Отечественной войны, пишет utro.ru.
В региональном управления ФСБ сообщили, что москвич приобрел танк 1945 года выпуска гражданина Латвии за 20 тысяч евро. Он планировал продать его в Казахстан за 230 тысяч евро.
Во время досмотра железнодорожного состава на пропускном пункте «Карталы» летом 2015 года музейный экспонат обнаружили пограничники. За покушение на контрабанду культурных ценностей мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.
Танк изъят в пользу государства.
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