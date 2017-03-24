Рабочая неделя может сократиться во всем мире

Об этом сообщают российские эксперты

О возможном сокращении рабочей недели до четырех дней рассказали российские эксперты рынка труда, пишет utro.ru.

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева рассказала о том, что из-за роботизации и внедрения искусственного интеллекта рабочая неделя во всем мире может сократиться до четырех дней.

На круглом столе «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения» вспомнили, что технологические революции всегда вели к позитивным переменам вместо безработицы.

Замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заметил, что опасаться следует не технологического прогресса, а его медленного протекания.